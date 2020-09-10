台中市不動產代銷經紀商業同業公會今（10 ）晚舉辦第七屆理事長交接典禮，由寶利發興業總經理蘇興民接任新任理事長。蘇興民表示，後疫情時期，台商返台投資擴廠與置產，帶動房市買氣發燒，隨著新興重劃區陸續完成釋出，加上捷運綠線年底即將通車的利多加持，多方面帶動房市買氣，未來建商與購屋者都要面對「新4代」，也就是新重劃區房價將紛紛站上4字頭！

在中台灣房地產界耕耘三十年、低調經營不動產代銷事業的蘇興民認為，這一波疫後經濟復甦熱潮，在房市表現上特別有感；尤其台中市向來位居六都移居城市之冠，舒適宜人的氣候，加上大型開發投資案如水湳經貿園區、台中巨蛋園區等陸續到位或啟動，新興重劃區如14期、13期皆已完成釋出，年底捷運綠線即將通車等利多加持，帶動房市買氣，預估今年無論推案量或成交量，都有顯著的正成長，因此，他對房市後續表現抱持樂觀態度。

蘇興民強調，在房市百花齊開之際，代銷業者應該扮演建商與購屋者之間的平台，為客戶慎選地段、過濾產品保值與實用性，讓客戶都能買到好房。

蘇興民表示，台中市不動產代銷公會目前總會員數達131家，在中台灣房市再度起飛的重要時刻承攬大任，此次交接典禮以「蓄勢待發、攜手向前」為主題，正是希望自己能拋磚引玉，跳脫保守框架，開創全新的專業視野。

蘇興民提到，針對公會未來的新目標與計畫，他希望能透過網路、社群等「新媒體」的強化與連結，為傳統的建築代銷事業，帶入真正符合消費者需求的新潮流、新思維與新文化，與業界同仁攜手，成為推動房地產界進步的重要力量。

(工商 )