台灣機械工業公會理事長柯拔希今（10）日出席AI技術產業應用主題展及AI加值應用論壇宣布，機械公會與電電公會、四大研發法人單位、研華、鼎新、虎科大及各系統整合商共組「智慧製造大聯盟」，預計10月6日正式成軍。

機械公會為協助機械業在後疫情時代掌握復甦商機，9日先辦台德智慧機械線上論壇，促成台灣吹瓶機製造大廠銓寶工業與德國倍福自動化（Beckhoff）簽訂吹瓶機產線智慧化系統解決方案的合作意向書，雙方在資訊、通訊及資料傳輸等方面深化合作。

機械公會為強化我國AI技術於製造業之應用服務能量，10日再辦「AI技術產業應用主題展」及「AI加值應用論壇」。藉由論壇及搭配主題展方式，用海報、影片及實體設備的呈現，將AI技術藉由圖片影像的說明，呈現AI實際應用案例。機械公會期許，未來能持續透過兼具AI技術應用學理與實務案例不斷交流，系統性協助國內各產業導入AI應用的具體作法及效益，引領產業轉型升級，加速AI技術落地加值智慧機械及智慧製造。

柯拔希致詞表示，機械業此刻正面臨疫情的嚴峻挑戰，但台灣邁向智慧製造方向，絕對是正確的，加上第二生產基地及市場剛性需求仍在，長期來看，對台灣機械產業是短空長多，他對機械產業表現並不悲觀；期望政府持續推動5加2創新產業、技術振興及紓困並行，且加大力道，推動產業振興。

柯拔希指出，機械公會將台灣智慧機械及智慧製造發展藍圖，擘劃成三個階段目標，短期是「SMB萬機聯網」、中期目標是「公版機械雲」、長期是「AI及大數據應用」。短期目前已達成萬機聯網上雲端的目標。

柯拔希指出，中期目標，機械公會去年底，舉辦「臺灣機械雲成果發表會」，打造公版「智慧機械雲端平台」，建立標準化的雲端服務，利用共享經濟的概念，開發機械廠或設備使用者，可以很低價格使用APP，也規劃10月6日，與電電公會共同成立「智慧製造大聯盟」，邀請工研院等四大研發法人、研華、鼎新、虎科大，以及各方系統整合商共同參與，提供智慧製造完整解決方案，打造機械雲生態系，期望繼智慧機上盒（SMB）後，再度遍地開花。長期目標，是運用AI及大數據，達成智慧機械及智慧製造的最後一哩路。

(工商 )