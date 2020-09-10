東台精機PCB鑽孔機訂單雖隨著大陸PCB業需求增溫而回升，工具機接單尚未看到好轉跡象。東台精機將與關係企業東捷科技攜手參加23日登場的國際半導體展搶單。

東台表示，這次參展針對5G跟AI趨勢，推出InFon與Sip製程雷射鑽孔系統、AVM/FDC智能製造系統 、AI RS ADC/ADR－提升檢測與自動修補能力、半導體製程自動化搬運系統（SaPAS），以及半導體製程加工等多項解決方案。

東台8月合併營收5.57億元，月減約5％，年減38.62％，主因是部分子公司遞延出貨；前八月合併營收50.60億元，年減幅30.73％。東台指出，東台來自工具機營收占86％，電子設備營收占比14％。以產品應用面，汽機車產業約占營收36％，電子業約14％，航太業13％。市場則以台灣及大陸為主要市場，約占59％，亞洲其他地區約13％，歐美地區占比26％。

東台表示，隨著疫情趨緩，中國大陸與東南亞客戶訂單回溫，近期接單逐漸好轉，除汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業相對成長，東台PCB鑽孔機8月接單也持續升溫。

(工商 )