凱基證券捐助之凱基慈善基金會「愛，從小學起」助學金計畫已持續9年，共投入近4,000萬元，累計協助過1,500名弱勢學生獎助學金，使其安心就學。今年爆發新冠肺炎疫情，衝擊許多家庭，凱基慈善基金會特增加補助金額，在新北市、屏東縣、雲林縣、基隆市、彰化縣、臺東縣等地區，共協助382名弱勢學生。

凱基慈善基金會扶助弱勢孩童安心就學，諸多案例顯示出助學金及急難救助提供實際迫切的幫助。以雲林的小鑫與小葵（化名）為例，小葵靠經營小吃店的祖母獨力撫養，然疫情使小吃店撐不下去，直接衝擊祖孫倆生活；小鑫兄弟及祖父母一家五口則靠開計程車的單親爸爸一手支撐，疫情影響下幾乎無收入，讓家中經濟雪上加霜，在凱基慈善基金會的幫助下，小鑫和小葵能持續就學。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子的未來希望，期能協助弱勢學生繼續留在學校就學，讓孩子打下知識基礎，並減輕弱勢家庭的經濟負擔，期望所有孩子都能不被家庭經濟困頓限制，在學校安心學習，厚植基本學力，一路自凱基的陪伴下，健康成長茁壯，成為有用的人。

(工商 )