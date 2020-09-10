總統府發言人丁允恭，爆出桃色醜聞，曾擔任電視台記者的前女友爆料，當時擔任高雄市新聞局局長的丁允恭，與自己交往期間卻劈腿、逼墮胎，甚至還直接在局長室打炮、拍性愛片，2年內讓女方墮胎3次，費用還是女方向同事借來。而丁允恭9日請辭發言人一職獲准，不少網友卻狂酸「半年後要升哪」？

過去渣男行徑被前女友爆料，不僅喝醉就強行舌吻認識的女記者，兩人交往後卻被前女友發現，早就在2013年訂婚，還疑似劈腿另外2女；除了劈腿以外，丁允恭性癖好也被攤在陽光下，前女友說丁時常要求她打扮性感，到新聞局辦公室裡發生關係、拍性愛影片，甚至2年內讓她墮胎3次，費用還是女方向同事借來。

過去情史被挖出來，丁允恭隨即向蔡英文請辭，發表聲明後就神隱，桃色新聞也在網路上討論得沸沸揚揚，似乎對「請辭」無感，網友認為綠營政治人物，無論是犯錯或敗選，即使下台後，隔一段時間就有機會重新任職，留言酸道「反正下台不痛不癢，之後再找機會被升官」。

不少網友也笑虧「綠色就是原諒的顏色」，「顏色對了就沒事啦，風頭過了就升官」、「辭職是為了更上一層樓」、「綠色是原諒的顏色，沒事的」、「就是這種一定升官，明年下半年開始拼選六都首長」、「顏色對了還不是照樣升官」。

網友留言其實有跡可循，例如交通部前部長吳宏謀，去年因為普悠瑪事件請辭，但今年6月28日經行政院同意，接任中華郵政公司董事長職務；至於敗選，例如行政院院長蘇貞昌、交通部長林佳龍，選舉結果雖然失利，但現在一路升官，前途看好。

(中時新聞網)