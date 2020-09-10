美國國務院亞太助卿史達偉日前宣佈將啟動「台美經濟與商業對話」，且由美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）主持。據傳克拉奇將於本月17至19日訪台。對此，外交部未直接證實。但上次美國衛生部長阿札爾來台後，蔡英文政府就宣布要開放美豬，這次國務次卿來台，網擔憂：「我們要拿甚麼來交易？」

日前美國衛生部長阿札爾，我國官員熱情接待，更以「外交泡泡」等特殊禮遇，讓在疫情嚴峻的當下，阿札爾也可以自由在台灣活動，我國更在日後受到大陸方更加嚴重的軍事威脅。但事後蔡英文政府卻宣布要開放帶有瘦肉精的美國豬肉，讓全台大為震驚。

而這次美國國務院次卿克拉奇來台，不禁讓民眾懷疑，是否又要帶來「某些交易」，用著國際地位的名義，要台灣再度吞下原先禁止的美國產品？

對此，網友在論壇上展開了討論，紛紛表示「美豬美牛都買了，這次來推銷什麼？」、「農藥殘留跟藥價，肯定是這兩樣」、「又要吃甚麼了？」、「美國不要的噴都賣來台灣啦」、「最近這麼高調…有點怕」、「要賣台積電了」。

(中時新聞網)