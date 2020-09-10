氣象局貼出圖片說明入秋鋒面。(圖擷取自報天氣-中央氣象局)

中央氣象局表示，明日天氣大致穩定，但仍需注意午後陣雨。且這周六將有另一道鋒面接近，北部地區可能會有局部短暫陣雨或雷雨，長期來說，未來這4~5天臺灣都處於水氣充沛的區域。

氣象局說明，近日已有秋天的涼意出現，是因為今年入秋第一道鋒面來的較平均值早，不過不算極端，也說這代表一年的時節進入另一個階段，接下來，隨著一道又一道的鋒面通過，臺灣的天氣將會愈來愈冷。

不過，今天這道鋒面微弱，本身結構並不完整，雖讓東半部、南部有些局部降雨，北部雲量偏多也有些零星降雨，但並沒有地方降雨特別大，但臺灣還是處在較潮濕的環境中，各地仍要注意午後的降雨狀況。

而臉書專頁《天氣風險》氣象主播簡瑋靚則透露，這幾天天氣型態類似，因受到鋒面雲系影響，大氣條件不穩，午後陣雨情況明顯，最久將會持續至下周二。待下周太平洋高壓逐漸增強後，可望恢復穩定晴朗好天氣，更指出下周一有降雨減緩的趨勢。而今日受到鋒面雲系影響，大氣條件不穩，所以午後陣雨情況明顯。

兩分鐘報天氣-2020-09-10 【 兩分鐘報天氣 】微弱鋒面接近 大氣不穩定 🔹 留意局部陣雨、午後陣雨 🔹 🔹 下周太平洋高壓增強 🔹 🔸 回復晴朗穩定天氣 🔸 詳細天氣 趕快來看瑋靚主播怎麼說! 📍 我們的官網：https://blog.weatherrisk.com/ 📍 跳過片頭：https://www.youtube.com/user/WeatherRiskMedia #兩分鐘報天氣 #詳細氣象影音請上官網 ＠氣象主播簡瑋靚 —————————————————————————— 擔心天氣來攪局嗎？ 給你專屬的天氣預報 ➡️ 【客製化天氣預報】 小範圍、長時間，再也不怕壞天氣啦 https://catch.weatherrisk.com/ ----------------------------------------------- 💡 活動總是被天氣攪局？來試試【客製化天氣預報】！ ➡️ https://catch.weatherrisk.com/ 💡 需要查詢過去的氣象資料？有任何氣象服務的需求？ ➡️ https://www.weatherrisk.com/ 💡 專屬於對方的生日禮物：【生日天氣圖】！ ➡️ http://tinyurl.com/qq2nmsn 由天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2020年9月10日 星期四

(中時新聞網)