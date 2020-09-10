中央氣象局表示，明日天氣大致穩定，但仍需注意午後陣雨。且這周六將有另一道鋒面接近，北部地區可能會有局部短暫陣雨或雷雨，長期來說，未來這4~5天臺灣都處於水氣充沛的區域。
氣象局說明，近日已有秋天的涼意出現，是因為今年入秋第一道鋒面來的較平均值早，不過不算極端，也說這代表一年的時節進入另一個階段，接下來，隨著一道又一道的鋒面通過，臺灣的天氣將會愈來愈冷。
不過，今天這道鋒面微弱，本身結構並不完整，雖讓東半部、南部有些局部降雨，北部雲量偏多也有些零星降雨，但並沒有地方降雨特別大，但臺灣還是處在較潮濕的環境中，各地仍要注意午後的降雨狀況。
而臉書專頁《天氣風險》氣象主播簡瑋靚則透露，這幾天天氣型態類似，因受到鋒面雲系影響，大氣條件不穩，午後陣雨情況明顯，最久將會持續至下周二。待下周太平洋高壓逐漸增強後，可望恢復穩定晴朗好天氣，更指出下周一有降雨減緩的趨勢。而今日受到鋒面雲系影響，大氣條件不穩，所以午後陣雨情況明顯。
不知道大家是否也感覺到近日早晚開始有了涼意呢?
事實上，入秋第一道鋒面就在今天影響著我們，
今年入秋第一道鋒面時間9/10較平均值10/14略微偏早，但不算極端。
氣象人員可都是非常注意這道鋒面何時報到呢!
因為它代表著一年的時節進入另...由報天氣 - 中央氣象局發佈於 2020年9月10日 星期四
兩分鐘報天氣-2020-09-10
【 兩分鐘報天氣 】微弱鋒面接近 大氣不穩定
🔹 留意局部陣雨、午後陣雨 🔹
🔹 下周太平洋高壓增強 🔹
🔸 回復晴朗穩定天氣 🔸
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(中時新聞網)
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