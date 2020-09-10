「BEAUTY HEROES 美力生活」10日在台北舉行記者會，邀請獲女子57公斤級東京奧運資格的拳擊女將林郁婷分享女力精神，並鼓勵女性透過運動實現自我，呼應活動宗旨：「努力不是為了超越別人，而是成為更好的自己！」

活動以「標籤製造所搗蛋計畫為主題」，「標籤」象徵女性價值應由自我定義，而非社會來賦予，藉由「說故事」的方式，讓女性透過角色扮演融入情境，搭配專業複合式訓練，達到健身的樂趣，同時也希望女性藉由運動，勇於展現自信美，創造屬於自己的標籤。

拳后林郁婷定義自己的標籤為「拳」力以赴，原因是從小深受動畫「第一神拳」影響，激發練拳擊的念頭，也將男主角「無論遇多艱難的挑戰，都將會全力以赴」的精神，勉勵自己繼續奮發向上。

談到運動賦予林郁婷的意義，她表示，拳擊讓她學會謙卑，她說：「走下頒獎台，一切從頭來，每一場比賽都要全心投入去準備。」而出國深造則讓她學會獨立，勇於跳脫舒適圈，她呼籲女性一起來運動，讓自己變有自信外生活也更美好。

展逸國際企業旗下運動生活品牌BE HEROES，首度拓展女性市場，「BEAUTY HEROES 美力生活節」10月31日將於松山文創園區一號倉庫舉行，專為女性打造全方位的運動體驗活動，包含訓練、瑜珈、舞蹈三大項目，一天共有三個場次，活動報名於9月11日中午12點開始，額滿為止。

(中時 )