延宕13年的大智路打通工程，台中市建設局終於10日舉辦「大智路打通工程」通車典禮，不僅打通台中火車站前、後站交通的「任督二脈」，且未來對台中火車站的台糖湖濱生態園區開發案、日本三井LaLaport購物商城投資案，及當地建商推案，均可實質助益。

看好台鐵新台中車站的進出人潮與商機，及大智路打通工程等利基因素，包括三井LaLaport購物商城投資案、新業建設及豐邑機構-浩瀚開發建設等多家建商，進駐台糖湖濱生態園區與周遭附近，帶動台中車站後站新一波的推案風。

台中市長盧秀燕表示，過去台中火車站前站發展較快，後站相對較慢，區域發展不均，因此，地方最大心願，就是希望打通大智路，在前市長胡志強、林佳龍及現任市府努力下，10日終於通車，平衡區域發展，前後站的貫通也讓民眾不用再繞道而行，讓交通更加順暢。

台中市建設局長陳大田指出，大智路打通，是一件非常特殊的案子，自2015年推動都市計畫後，大智慧學苑劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程關係幾度緊張，終於在建設局團隊積極溝通及解決問題下，讓此案成為台中具象徵意義的道路。

台灣三井不動產集團在台中火車站後站、大智路附近的台糖湖濱生態園區，投資打造「Mitsui Sopping Park LaLaport」親子複合式商場，6月24日動工後，目標趕在2022年下半年開幕，全區4.3萬平方米，將興建二棟商場，串聯成生活時尚購物中心。

LaLaport目前規畫270家店鋪，預計引進國際流行、生活消費商品、超市、大型娛樂設施與餐廳美食街等進駐，可望成為三井繼台北南港之後，在台投資的第2座LaLaport購物中心，並為台中東區舊城經濟，再注入活水。

在LaLaport還未營運前，台糖湖濱生態城，每逢假日遊客如織，主因是被台中市文化局列為歷史建築-「帝國製糖廠台中營業所」，經2019年修復完成後，改為「台中產業故事館」，市府以營運移轉（OT），委由聖僑資訊公司經營，帶動當地文化休閒風。

帝國製糖廠台中營業所，周遭面積6公頃的湧泉公園，園中有「星泉湖」，被視為與台中公園的日月湖，相互輝映，讓台鐵新台中車站、東光園道、台糖湖濱生態城，及LaLaport購物商城，成功塑造「動靜皆宜」的生活環境，頓時成為建商今年在東區推案的首選。

(工商 )