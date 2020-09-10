國防部今10日晚間舉行臨時記者會，表示大陸解放軍多架軍機連2天進犯我西南海域ADIZ(防空識別區)，國防部副部長張哲平上將今表示，這兩天共軍在我西南空域的海空軍聯合演習，兵力規模大，停留時間長，昨天共機出動30餘架，其中有21架次進入西南空域，軍艦則出動7艘，連續兩天達48架次。

國防部在記者會也罕見公布大陸解放軍的軍事演訓範圍示意圖，從圖中可看出，共軍艦艇距離台灣本島僅短短90浬(約166公里)，且軍機從福建、廣東一帶起飛飛進ADIZ，並公布3張情偵照，強勢回擊共軍挑釁。

共軍運8反潛機。(圖/國防部提供)

共軍殲10戰機。(圖/國防部提供)

張哲平說，今天(10日)共軍的演訓活動兵力，明顯有針對性，美軍機艦在附近也沒活動，目的是對我威脅恫嚇。也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。

國防部並呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。

國防部也向國人報告，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。並強調，絕對不要低估國軍守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主的堅定意志；國軍絕對有信心、也有能力，與國人共同捍衛國家安全。

(中時新聞網)