「永遠的小倩」王祖賢2004年息影後，便移居加拿大專心修習佛法，偶爾會有網友分享巧遇女神的經歷，近日王祖賢就在溫哥華被捕獲，但被發現似乎圓潤了一點，吸引網友注意的還有，女神身旁有位白衣男子作伴。

有網友曬出在溫歌華巧遇王祖賢的照片，只見她穿著深藍色長袖T恤搭配淺色牛仔褲，打伴休閒，和友人邊走邊聊，對方手上還提著一大袋東西，看起來像剛採買完畢，該網友透露和王祖賢擦肩而過時，聽到她和友人在討論房子的事情，並稱女神說著一口甜糯酥軟的台灣腔。

王祖賢被偶遇，似乎圓潤了一點。（圖／翻攝自微博）

目擊網友更形容王祖賢「深棕色的頭髮和雪白的皮膚下，襯著一雙溫婉可人的大眼睛，盈盈秋水，沒有一絲絲的憂傷」，對其凍齡美貌讚不絕口，而照片PO出後，不少網友認為王祖賢胖了一些，但仍無損女神的美。

另外，在王祖賢身旁的白衣男子雖沒露出正臉，但背影就引起大家驚呼「好像齊秦」，意外掀起熱議。王祖賢1987年因拍攝電影《芳草碧蓮天》和齊秦結緣，兩人情纏17年，一度被看好會修成正果，但最終有緣無份還是分手了，女方至今未婚，齊秦則和小24歲的孫麗雅在美登記結婚。

(中時新聞網)