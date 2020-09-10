華夏科技大學未來將FinTech所帶來之前瞻性科技概念重新打造數位化的學習情境。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學將於109學年度成立情境特色教室，作為未來專業人才培訓使用，過去1年以來針對於數位金融已培育近百位學子考取金融資訊分析師執照及30學子考取跨境電子商務規劃師執照，未來將利用此專業教室辦理各式產學研究案，以及協助企業代訓專業人才等相關成果，都將成為華夏科技大學商管學院暨企業管理系情境特色教室展示亮點。

華夏科技大學商管學院院長高哲翰說，未來將FinTech所帶來之前瞻性科技概念，包括：數位金融、數位行銷、物聯網、區塊鏈，以及大數據分析等技術應用，與企業管理課程相連結，重新打造數位化的學習情境。

華夏科技大學董事長孟繼洛指出，2020年初爆發新冠病毒，影響全世界，為全球經濟成長前景造成新一輪的不確定性，並引發金融市場的震盪，全球產業如今在後疫情時代產生驟變，傳統產業被迫加速進化，醞釀許久的金融變革似乎越來越倚賴科技的輔助，疫情牽動了全球金融科技（FinTech）的發展。

無論是金融科技新創或是金融機構，紛紛運用行動物聯網、雲端、區塊鏈、大數據、與AI等新興技術為核心，優化原本的數位金融服務與帶來體驗的創新。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，疫情的衝擊下，身處關鍵的2020年，區塊鏈、虛擬貨幣、純網銀、還有面臨資料經濟起飛時刻，龐大的數據資料、新的金融科技，台灣如何在此時，掌握先機，搶先規劃前進，特別感謝臺灣金融科技協會於9月25日參與論壇一起來努力，讓台灣的Fintech與Techfin跨出台灣市場，創造世界級的競爭力。

(中時 )