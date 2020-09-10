美國勞工部周四公布上周初領失業救濟金人數維持在88.4萬人不變，為3月以來首次連續兩周低於100萬人水準。

雖然勞動市場看來像開始出現好轉跡象，但前周續領失業救濟人數增加逾9萬人，中止連續五周減少的趨勢，讓外界擔心新冠肺炎疫情繼續影響美國勞動市場。

上周（迄9月5日止當周）初領人數，跟前周（迄8月29日止當周）往上修正後的人數一樣，並高於市場預估的約85萬人。前周人數原先公布為88.1萬人。

勞工部從9月初開始改變季節性因素調整的計算方式。市場仍根據改變方式後的數據，跟8月底以前尚未改變的數字做比較。

若按未經季調的數據，美國上周初領人數增加最多的是加州，增加近1.8萬人，接下來是德州的近1萬人。至於減少最多的是佛羅里達州的9,000人和肯塔基州的7,500人。

更能反映勞動市場現況的4周移動平均值，上周人數較前周減少2萬1,750人至97萬零750人。

至於前周續領人數增加9.3萬人至1,338萬人，高於市場預估的1,292萬人。

儘管上周初領人數維持在100萬人以下，但續領人數卻開始回升，外界擔心在美國疫情仍未受到控制之下，繼續影響民眾生活和經濟活動，從而拖累勞動市場與經濟表現。

勞工部周三公布的7月職務空缺，大幅增加61.7萬個至660萬個，高於市場預估600萬個。其中自願離職者增加34.4萬人。

最多自願離職的是零售業15.2萬人，專業與商業服務為9.8萬人。這些都是需要跟客戶有緊密接觸的產業。

專家認為相關產業的從業人員，除了擔心自己會曝露在感染新冠肺炎的危險裡之外，疫情讓不少人在照顧嬰幼兒上遇到更多困難情況，最終只好選擇離職而讓職務空缺增加。

(工商 )