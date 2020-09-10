台灣大哥大總經理林之晨10日發給員工一封信，以「遠傳搶走亞太，對台灣大造成什麼傷害嗎？」為題，並強調，遠傳入股亞太電，完全沒有影響到台灣大的超5G布局。

他說，上周五（9月4日），遠傳與亞太合作的消息佔盡媒體版面，有些文章形容台灣大錯愕、煮熟的鴨子飛了，好像這件事件將大大打擊台灣大一樣。林之晨說，事實上，它對於台灣大，乃至於整體台灣電信產業的發展，是一件好事，也因此，台灣大在第一時間以「只要對產業好、對台灣好，都樂觀其成，並給祝福」回應。

日前，林之晨出席「五大電信業者拜會NCC」後，媒體再次追問，林之晨也以「天造地設的一對」形容3.5GH頻譜多拿20MH的遠傳與少拿20MH的亞太電，並分析了雙方合作對業界競合態勢的影響。

林之晨說，有些話畢竟不方便在外面說，所以，他想借由這封信，進一步為員工分析。

首先，林之晨說，台灣大推動三共、關閉舊世代（3G）網路等倡議，終極目的是節能減碳、減少空污、減緩地球升溫、推動環境永續。這是台灣大長期的信仰，也是台灣大超5G的Green策略。任何電信公司間的基礎層合作，都符合台灣大的目標，所以台灣大仍舊非常樂見，並予以祝福。未來台灣大將繼續推動，同時希望自己也能有實質的節電貢獻。

另一方面，他從頻譜資源分析表示，大家都知道電信事業的根基是頻譜，頻譜代表容量，從容量的觀點，遠傳與亞太電的確是比較適合彼此的夥伴，林之晨說，遠傳在年初的3.5GH5G頻譜競標中，「多拿」了20MH的頻譜，而亞太電則「少拿了」20MHz，因此他們在頻譜資源上的互補性，從競標結束時就成定局了。

他說，以單位容量的概念說明，遠傳的80MHz3.5GH頻譜，分配給自己的700萬用戶與亞太電的200萬用戶，等於每百萬用戶有0.089MH的容量，跟台灣大的60MHZ分配給700萬戶，每百萬用戶0.086MH相當。

另一方面，如果台灣大與亞太電信合作，則這個聯盟的每百萬用戶僅有0.067MH的3.5GH頻譜資源，而遠傳每百萬用戶則有高達0.114MHz，雙方單位容量的差別就會高達近兩倍。因此，遠傳在這個合作案上，得到亞太電幫他們分擔9分之2的頻譜標金，但也失去了3.5GH容量優勢。原先遠傳每戶3.5GHz標金比台灣大高40.6％，有了亞太分擔2/9成本，每戶頻譜標金成本變成比台灣大高9.7％，也拉近了雙方的距離。

林之晨說，的確，未來亞太電會幫遠傳分擔9分之2的5G資本支出，但同時間，遠傳未來也得用權益法認列亞太的23.8％虧損，所以正負相抵，總體來說對遠傳的財務影響也很有限。換言之，對雙方的差距影響也是。

他認為，遠傳真正要靠這個合作案大幅拉開與台灣大的差距，成為他們很想成為的「電信二哥」，那得在某個時間點把亞太併購下來，不過那會碰到價格、1G以下、3G以下及6G以下頻段的頻譜超限問題，主管機關的態度、老大哥是否支持、公平會的看法等數不盡的難關。林之晨認為，恐怕要拖到2023，甚至2025年以後才有機會完成。到那時，5G用戶滲透已過半，甚至到7、8成，換言之，過程中絕大多數用戶都已重新選擇了他們的5G電信商。屆時亞太用戶是成長還是衰退、ARPU是變好還是變差，而與台灣大沒有3.5GHz容量差距的遠傳，在台灣大WIFi6好速成雙、GeForce Now、Riot等獨門超5G應用攻勢下，雙方用戶數呈現如何的消長？合併之後是否就是二哥？都還很難說。

換言之，林之晨認為，遠傳與亞太的合作，為台灣大弭平了唯一的競爭劣勢，接下來台灣大的電信事業表現如何，掌握在自己手上，重要的是，在5G時代要真正達到卓越,只成長基礎電信服務的用戶數、ARPU是絕對不夠的，必須在應用、垂直商業模式上大鳴大放，換言之，必須成功轉型為「科技電信」公司，在這個賽局上，台灣大超前部署，擁有極大的優勢。

林之晨說，舉例來說，台灣大旗下有台灣No.1的電商科技事業momo，早已展開各種與電信事業垂直整合的工作。台灣大與Google合作的智慧音箱事業，將為台灣大打開智慧家庭這個巨大市場。另一方面，台灣大還有AppWorks這個盟友，其376家活躍校友企業、年產值高達新台幣1,500億元，許多都會是台灣大未來建立超5G應用好夥伴，遠傳與亞太電的這個合作，完全沒有影響到台灣大的超5G布局，事實上，恐怕還會拖累遠傳轉型的速度。從這個角度來看，機會的門更是大大打開，就看台灣大自己如何爭取。

他對員工說，「事情的發展，當然不可能全照著我們的想法走，但今天的狀態，「絕對是我們能獲得的最理想結果」。

(工商 )