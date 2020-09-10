受到波音B737Max停產，及新冠肺炎雙重影響，加上歐美客戶因受封城影響，暫時關閉生產線或飛航限制，致使漢翔（2634）、亞航（2630）、駐龍（4572）、晟田（4541）、及寶一（8222）等多家航太股，自結8月合併營收，均同步衰退，唯獨千附（8383）因有光電與國防產品業績成長，則逆勢成長。

千附因光電與國防業績同步增，10日公布自結8月營收達2.51億元、年增7.32％，但累計前八月營收22.15億元、年減10.24％。法人看好，千附營運回穩，毛利率可望隨產品組合改善，已回升至過往正常水準。

千附分析，8月營收穩定成長的主因，是旗下精密科技事業處，受惠光電產品穩定成長，國防產品出貨較去年成長，抵銷航太產品營運的「逆風」；旗下廠務工程事業處，營運亦持穩，且產品線調整後，毛利率回升至正常水準。

不過，千附也強調，旗下製鞋機械事業處，則受到疫情影響，終端需求不振的影響，造成遞延交貨，其營運自4月起，持續遇到營運的「逆風」。

展望後市，千附強調，旗下精科及廠務工程事業處的營運，仍呈現穩定態勢。至於旗下製鞋機械事業處營運是否回升，仍待品牌運動鞋市況而定，公司將維持穩健經營基調，致力營運穩定增長。

千附指出，受到旗下廠務工程事業處，過去承做毛利率、低於預期的系統建廠案，但因該案已結案，負面因素已消除。法人表示，看好千附營運回穩，毛利率可望隨產品組合改善，有機會回升至過去的正常水準。

漢翔自結8月合併營收逾17.19億元、年減30.01％，累計今年前八月合併營收133.43億元、年減26.45％。亞航自結8月合併營收3.37億元、年減12.12％，但累計今年前八月合併營收26.49億元、年增3.71％。

(工商 )