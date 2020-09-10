澎湖海事水產職業學校等3所學校師生，爆出疑似食物中毒事件。高市衛生局追查後，發現第二梯次參加實習的65名師生中，有6人因發燒、腹瀉等症狀到高市醫院就診，而部分患者沒有上台華輪，但在9日吃了高雄便當後才陸續發病，感染來源不排除就在高雄，後續將持續疫調、採檢釐清。

澎湖海事、金門農工、台南海事3校學生，到高雄參加實習。高市衛生局今晚指出，接獲願通報疑似食物中毒事件後，經查該活動共計2梯次，第二梯次共計65名，有5名老師、1名學生發病，出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀至高市某醫院就醫，全數已經出院，返回居住地。

衛生局追查發現，患者是在9日晚間訂購高雄某連鎖便當食用，當晚陸續出現腸胃道症狀，不過回溯可能的感染源，也不排除是中午的便當，或是早餐餐盒。

衛生局指出，初步無法釐清究竟是諾羅病毒群聚，抑或是食物中毒事件，目前除針對環境採檢外，人體檢體預計採集發病個案2名及廚工2名等相關檢體送疾病管制署實驗室檢驗，並將與澎湖、金門、台南這三縣市衛生局彼此交流疫調結果，以釐清事發原因。

另外在檢驗結果出爐之前，還有24名師生及工作人員留宿高雄市某旅館，高市衛生局已督導業者落實以1000ppm含氯漂白水進行環境清消工作，並衛教師生應落實洗手，並於房間內用餐區隔，以避免疫情擴大。

衛生局提醒，天氣已逐漸轉涼，逐漸進入病毒性腸胃炎流行季節，中秋佳節將至，親友聚餐頻率增加，呼籲民眾防範病毒性腸胃炎及食品中毒。

(中時 )