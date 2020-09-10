為調整資本結構，提升股東權益報酬率三晃（1721）10日董事會決議減資金額逾3.33億元，減資比率15％，減資後的股本18.89億元，預定11月10日召開今年第一次股東臨時會，討論通過減資案。

三晃減資後，即每千股換發850股，亦即每千股減少150股，等於每股退還1.5元。

三晃自結8月合併營收逾1.99億元、年減27.08％，累計今年前八月合併營收19.19億元、年減11.69％。

(工商 )