三晃董事會通過減資案 減資比率15％ 22:132020/09/10 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為調整資本結構，提升股東權益報酬率三晃（1721）10日董事會決議減資金額逾3.33億元，減資比率15％，減資後的股本18.89億元，預定11月10日召開今年第一次股東臨時會，討論通過減資案。 三晃減資後，即每千股換發850股，亦即每千股減少150股，等於每股退還1.5元。 三晃自結8月合併營收逾1.99億元、年減27.08％，累計今年前八月合併營收19.19億元、年減11.69％。 (工商 ) #三晃 #減資 #減資案 #減資比率 #每千股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀今年驚爆海外踩雷案倍增 金額已破百億 18:592020/09/10 財經 ESG投資吸睛 55檔基金納入投資策略 04:102020/09/10 投資理財 房市熱絡 崇友新梯出貨動能強 04:102020/09/10 證券．權證 谷歌太神 進駐彰濱七年房價漲七成 15:322020/09/10 財經 乾杯搶攻會員經濟 年底衝6萬會員 14:052020/09/10 財經 毒打學生的安親班罰6萬 打漏尿小童幼兒園罰減招 14:442020/09/10 社會 《傳產》華熊營造挺新濠一川 今日簽約 16:482020/09/10 財經 左營汽車撞民宅 該處曾經是連千毅租賃據點 12:482020/09/10 社會 台中單元二、三夯 爆百億案量 04:102020/09/10 產業．科技 北市舉辦老故事徵件活動 入圍作品將在華山展出 18:262020/09/10 寶島 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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