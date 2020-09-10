法國7月工業生產月增3.8％ 復甦步伐放緩 22:132020/09/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國統計局Insee10日公布，7月整體工業生產月增3.8％，不如經濟學家預估的月增5％，亦遠低於6月上修後的月增13％，顯示工業生產復甦步伐放緩。其中，製造業產出月增4.5％，能源業產出維持持平、營建業產出月增5.0％。 (工商 ) #法國統計局 #工業生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》法國7月工業生產 復甦步伐大幅放緩 16:312020/09/10 財經 momo富邦媒8月營收54.8億元 年增28.7％ 續創歷史同期新猷 17:332020/09/10 財經 疫情衝擊鞋子銷售 寶成與豐泰前8月營收年減 22:422020/09/10 財經 《興櫃股》上洋8月營收年增逾7成 9月動能仍強 09:432020/09/10 財經 《類股》鋼市增溫 燁輝、盛餘8月營收月增2位數 13:072020/09/10 財經 瀚宇博8月站上42億 刷新24個月紀錄 04:102020/09/10 證券．權證 力達 上月營收轉正成長 04:102020/09/10 證券．權證 日本7月核心機訂單月增6.3％ 遠超預期 22:202020/09/10 財經 CPI緩漲PPI回落 陸復甦動能不足 04:102020/09/10 焦點新聞 疫情趨緩高階載板需求增 由田8月營收創歷年同期新高 16:502020/09/10 財經 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 美制裁華為 台日韓痛失8千億 - 財經焦點 - 中國時報 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。