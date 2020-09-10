法國統計局Insee10日公布，7月整體工業生產月增3.8％，不如經濟學家預估的月增5％，亦遠低於6月上修後的月增13％，顯示工業生產復甦步伐放緩。其中，製造業產出月增4.5％，能源業產出維持持平、營建業產出月增5.0％。

(工商 )