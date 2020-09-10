高雄的瑞豐夜市一棟大樓牆上出現「罷韓懺悔文」。(翻攝「歷史哥澄清唬」粉專)

有女網友在高雄的瑞豐夜市發現牆上寫著「罷韓懺悔文」，挺韓醫師黃義霖對此分析說，台灣人民太過沉默了，你所看到的，後悔的人還不是很大部分。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，有女網友在瑞豐夜市的牆上發現「罷韓後悔文」，上頭寫著：「韓國瑜，你回來高雄好不好？我很後悔把你罷免掉，我們被民進黨給洗腦。」

黃義霖接受YouTuber《Bit King比特王出任務》專訪時表示， 他覺得台灣百姓很容易被騙，就一騙再騙、一直被騙，所以才會讓台灣的詐騙集團，從以前的電信詐騙在網路詐騙，一直到現在的這個政權，其實，台灣人民太過沉默了，你所看到的，後悔的人畢竟不是很大部分，因為沒有牽涉到自己的利害關係。

黃義霖指出，為什麼詐騙集團能一再詐騙呢？因為他騙到手後，你一點辦法都沒。你沒辦法動用司法，因為司法是他家開的，所有司法官、大法官全部他派任。若連司法都有顏色的時候，一般老百姓真的沒辦法去抗衡這個政權。所以當水溝通、淹水若沒治理，已經沒人會發聲了，因為大家知道它可能已經不在乎你的發聲，你拿它沒辦法，吃人夠夠。

(中時新聞網)