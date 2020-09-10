台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨，8月中的高雄市長補選中，僅獲得4%的選票，這個慘敗讓柯文哲與民眾黨在網路上被嘲笑至今，「4%黨」一詞的標籤貼在頭上卻難以反駁，近日柯文哲受廣播節目訪問時終於「認了」，直言：我們就是4%黨。

柯文哲在節目中提到，民眾黨不只選舉沒選好，黨主席被檢討，擔任市長身分民調也不高，滿意度是全國倒數第一名。但柯文哲表示，這個吊車尾民調主要是針對他本人，客觀來講台北市的排名都是第一名，但是柯文哲的形象太差，所以民眾不喜歡他。

柯文哲指出，現在網路上對他的攻擊，除了4%黨外，甚麼西瓜、紅心芭樂、檳榔、叉燒包等等，都是「外白內紅」或是「外綠內紅」，簡單來講就是要抹紅柯文哲就對了。但選高雄只拿到4%的票確實是事實，也讓柯文哲坦言：「我們就是4%黨。」

柯文哲的說法引來網路討論，表示「完全就我就爛模式了」、「自暴自棄模式」、「你週末想想台北市還能進步什麼，不要到處亂跑」、「我就爛，至少態度很坦然」、「4%黨在中南部根本沒有市場」、「我真的沒想到柯也會有自暴自棄的一天」。

(中時新聞網)