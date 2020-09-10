日本311東北大地震發生至今即將滿10年，為了讓後世勿忘地震、海嘯及福島核災等慘禍，日本在離福島第一核電廠不遠處設立了「東日本大震災核災傳承館」，9月20日將隆重開幕，館內還收藏了台視新聞等台灣媒體的相關報導。

震災核災傳承館是耗資約新台幣14億元工程費興建的3層樓圓弧形建築，占地5300平方公尺，座落在雙葉町原本最繁華的地段上，雙葉町現在仍被列為不適宜居住地區。傳承館設在此的主要目是，不要讓時間沖淡311震災的記憶。

日本在離發生核災的福島第一核電廠不遠處設立了「東日本大震災核災傳承館」，9月20日將隆重開幕，館內用縮小模型介紹福島第一核電廠。(黃菁菁攝)

館內蒐集了包括地震、海嘯、核電廠受災、輻射外洩等災情的文物。傳承館內依照災害發生的時間，分成6個展區，用災區的遺物和報導影音紀錄片的方式，呈現日本東北沿岸遭受地震、海嘯、核災侵蝕的慘狀。

館內還用精巧的模型來詳細介紹福島第一核電廠，忠實地呈現出核電廠從設立到被海嘯破壞後的善後處理狀況。核電廠模型可讓參觀者體會處理核廢墟的艱難。實物展示區裡還展示了核汙染的防護衣，核汙染廢棄物收集袋等，讓來館者對核災的恐怖留下深刻的印象。

日本在離發生核災的福島第一核電廠不遠處設立了「東日本大震災核災傳承館」，9月20日將隆重開幕，館內展示震災發生後的慘狀。(黃菁菁攝)

在影音區裡，用巨型多螢幕播放震災紀錄片，片中包括台灣在內等各國媒體對災情的報導，新聞短片被剪輯成新聞集錦播放。全長3分8秒的新聞集錦中，台視新聞第一時間報導的福島第一核電廠事故的新聞畫面也被剪進影片中，且被列入福島縣立人文電子紀錄檔案，永久保存在震災核災傳承館播放。

(中時新聞網)