今年海峽論壇將於19日在廈門登場，前立法院長王金平將代表國民黨率團參加。為了沙盤推演欲和對岸談論的內容，國民黨主席江啟臣、黨祕書長李乾龍、黨大陸事務部主任左正東下午親自拜會王金平，王告訴江「蔡總統沒有要我幫她傳話」，表示他以國民黨名義參加，會以國人及黨的利益為主。

被問到和對岸談論的內容時，國民黨主席江啟臣上午透露會在和前立法院長王金平討論，其實江啟臣早就排定今天下午偕同國民黨祕書長李乾龍、大陸事務部主任左正東一同赴王金平辦公室拜會王。

王金平接受媒體訪問表示，他告訴江啟臣，「蔡英文總統絕對沒有要我幫她傳話」，而江啟臣也和他敲定下周一晚間舉行行前餞行餐會。至於出團名單，王金平說，這部分由黨中央決定，他這邊將有6人隨行，之後再由黨中央公布。

江啟臣受訪表示，王金平是忠貞黨員，一定是以黨的利益為主，而此次王金平代表國民黨率團參加海峽論壇，是單純的民間論壇，顯示在兩岸關係相對緊張的狀況下，國民黨願意繼續支持交流與對話，盼藉此創造兩岸和平的環境，這就是此行主要的目的。

黨內人士說，此行大致會談論到攸關國人民生、經濟等議題，希望透過兩岸交流，讓經濟社會民生進一步提升，但目前還在規劃，尚未完全定案。詢及是否談到ECFA續簽，這位人士說，ECFA若對台灣好，當然會建議繼續簽署。

(中時 )