女網友被婆家限制不能回家奔喪，無助發文求援。（翻攝臉書社團）

難道出嫁之後，一切就得照婆家的話去做嗎？一位網友在臉書社團發文，她分享日前遇上的煩惱，提到親哥哥過世，但婆家堅持不讓她回家祭拜，特此發文訊問是否有出嫁後不能回家祭拜親人的傳統規定或忌諱，語氣相當無奈。

女網友在7日晚間於臉書社團《女人靠北專區-（心事誰人知，婆媳，媽咪經，孕婦，婚姻）》發文分享煩惱，日前她的親哥哥過世，但婆家卻一再阻攔她回娘家祭拜，用「忌諱」兩字阻擋她想為哥哥送行的意念，還形容女網友是「潑出去的水」，讓女網友好無助，只好上網發文求助。

文發出之後，不少網友痛批婆家的行為，也紛紛站出來要女網友做自己。網友紛紛留言表示，「有這樣的怪道理？」、「真想無限翻白眼，總是有這種奇怪的規則」、「我是不知道有什麼忌諱，自己做主吧！只要老公挺你 其他人都不甘他的事，更何況是自己的哥哥」、「自己作主，不要做讓自己後悔的事」、「自己的家人...沒有理由不回去..」、「只要是娘家的事就要回去，管婆家說什麼，現在都什麼時代了」、「傳統是這樣，可是妳可以不鳥」、「放屁，這根本欺人太甚」。

(中時新聞網)