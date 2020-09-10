LINE DAY 10日登場，以疫情過後的「新常態」為主軸，其中邀請台灣行政院政委唐鳳擔任論壇的來賓，與LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩就「New Normal下應如何面對科技、如何生活」的主題進行對談。

在對談中，唐鳳首先介紹台灣備受全球矚目的防疫對策，分享台灣如何以迅速（fast）、公平（fair）、趣味（fun）的方式應對疫情，他提到，台灣在2003年SARS中記取的教訓，讓這次新冠肺炎疫情爆發之前就能快速應對，以及口罩地圖串接開放資料平台的作法。另外，唐鳳也提到防疫工作能成功推動也歸功於政府與民眾有良好的互信基礎，以及成功應用科技工具等原因。

唐鳳以「防疫旅館計畫」為例，他表示，政府與民間飯店業者一起為海外歸國國人與外籍入境旅客規劃防疫旅館，是台灣成功的公私協作例子。另外，衛福部委託DeepQ團隊針對疫情需求，在LINE免費提供的「疫止神通」官方帳號中開發出聊天機器人，有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作，也是相當好的例子。

慎重熩則表示，LINE其實就是311東日本大地震的契機下誕生的通訊軟體，他表示，這次疫情期間，LINE內部也針對通訊軟體能做出什麼貢獻，提出許多討論與建議。

而對於假訊息大流行，唐鳳則表示，LINE在台灣推動的「LINE數位當責計畫」是很有效的做法，讓民眾方便透過LINE「訊息查證」官方帳號查證網路上流傳的訊息。

而針對AI技術如何與社會融合，唐鳳認為，AI應該被闡釋為「Assistive Intelligence」（輔助人類的智慧），他表示，AI應該是人的輔助工具，其中最重要的是AI必須與人類追求一致的價值觀，也必須有相互的責任說明，助手必須向使用者解釋為什麼代替使用者作出這樣的決定。慎重熩強調，LINE的AI技術，是以「如何為用戶提供新的價值與帶來方便」的角度出發，以推動創新應用的開發工作。

(工商 )