豐田汽車10日宣布，旗下研發事業將於2021年1月在美國設立8億美元的全球成長基金。名為Woven Capital的基金將投資成長階段的創新領域企業，包括人工智慧、數據分析和智慧城市。Woven也將投資其他基金，擴大事業觸角。

(工商 )