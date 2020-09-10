豐田研發事業設立8億美元基金 投資創新領域企業 22:202020/09/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車10日宣布，旗下研發事業將於2021年1月在美國設立8億美元的全球成長基金。名為Woven Capital的基金將投資成長階段的創新領域企業，包括人工智慧、數據分析和智慧城市。Woven也將投資其他基金，擴大事業觸角。 (工商 ) #豐田汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電、勤崴國際攜手 打造全台首座5G車聯網園區 17:312020/09/10 財經 提供新創業者資源及服務 開發創新加速器 聚焦四產業 04:102020/09/10 金融．稅務 億萬房產集團8月營收 創新高 04:102020/09/10 產業．科技 專家傳真－「大手拉小手」創造良好互動關係：大企業與新創合作之案例分享 04:102020/09/10 專題周報 匈牙利將購德國山貓式步兵戰車 總價20億美元 21:322020/09/10 軍事 夏普啟動轉型 聚焦健康醫療長照 04:102020/09/10 產業．科技 長青樹平衡基金 擁收益、控波動 04:102020/09/10 投資理財 中華開發創新加速器以新創平台角色 協助拓展國際資源 00:592020/09/10 財經 韓式餐廳龍頭豆府餐飲 8月營收再創新高年增達43% 16:002020/09/10 財經 中華電攜手勤崴國際 虎頭山創新園區5G垂直應用場域啟動 17:442020/09/10 財經 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 美制裁華為 台日韓痛失8千億 - 財經焦點 - 中國時報 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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