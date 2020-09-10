據日本內閣府10日公布，7月核心機訂單月增6.3％，遠遠超越市場預估的月增1.9％。核心機訂單係排除波動較大的航運和電力產業，是衡量資本支出的重要指標。巴克萊預測，未來幾個月日本核心機訂單可望逐步回升。

(工商 )