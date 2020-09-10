日本7月核心機訂單月增6.3％ 遠超預期 22:202020/09/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本內閣府10日公布，7月核心機訂單月增6.3％，遠遠超越市場預估的月增1.9％。核心機訂單係排除波動較大的航運和電力產業，是衡量資本支出的重要指標。巴克萊預測，未來幾個月日本核心機訂單可望逐步回升。 (工商 ) #核心機訂單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光寶科資通訊產品表現亮眼 8月營收月增3％ 17:202020/09/10 財經 《國際經濟》日本7月核心機械訂單月增6.3％ 09:092020/09/10 財經 華航8月貨運營收月增4.58％ 客運月增9.48％ 18:382020/09/10 財經 乾杯父親節商機發威 8月營收月增15.22％ 改寫同期次高 16:132020/09/10 財經 國內防疫＋醫療健診挹注 盛弘8月營收年增54.4％ 18:502020/09/10 財經 《電子商務》節慶加持 網家8月營收年增14.7％ 17:222020/09/10 財經 《其他電子》歐洲客戶回補庫存 橙的8月營收年增近10％ 16:482020/09/10 財經 中鋼8月合併營收258.32億 創五個月新高 14:282020/09/10 財經 可成8月營收77.23億 月減1.6％ 18:412020/09/10 財經 《電機股》內外銷合擊 宏佳騰8月營收年增逾5成 15:402020/09/10 財經 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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