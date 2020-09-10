韓國即時通訊軟體Kakao旗下遊戲事業Kakao Games 10日在韓國Kosdaq上市，投資人看好該公司將受惠於疫情帶動的遊戲需求，激勵Kakao Games上市首日股價狂飆30％。

Kakao Games 10日以每股4.8萬韓元（約40.48美元）開始交易，較股票首次公開發行（IPO）價格2.4萬韓元高出一倍，交易頭5分鐘便觸及30％的漲幅限制，之後股價便維持在該水準，終場收在6.24萬韓元（約52.63美元）。

Kakao Games股價躥揚將市值推升至4.5兆韓元（約37億美元），成為Kosdaq市值第五大企業。Kakao Games股價飆高，帶動母公司Kakao收盤上漲0.39％，報38.55萬韓元。

Kakao Games透過上市籌集3,840億韓元資金，該公司計畫收購其他遊戲開發商和推出系列新遊戲，拓展公司在全球遊戲市場的能見度。Kakao Games計劃在2020年底前推出大型線上多人角色扮演遊戲。

Kakao Games主管表示，「公司將上市視為全新的機會，我們將更努力提升韓國遊戲公司在全球市場的地位。」

新冠肺炎疫情讓全球民眾待在家中的時間變多，市場預期遊戲需求增加將有益Kakao Games的業務，吸引投資人追捧該公司股票，散戶超額認購高達1,524.85倍。

安永會計事務所（Ernst ＆ Young）亞太區IPO部門主管Ringo Choi指出，新冠肺炎疫情讓經濟出現大幅轉變，是投資人踴躍認購Kakao Games股票的原因之一。

Choi表示，投資人對遊戲產業信心增加，以及韓國成為大型遊戲戲場之一，皆是Kakao Games股票炙手可熱的原因。

Choi指出，目前全球慘遭疫情肆虐，外加中美關係緊張，企業選擇在此時上市是因為在經濟高度不確定性之下，業者確實需要高流動性。

(工商 )