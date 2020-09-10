泌尿科醫師顧芳瑜在節目《醫師好辣》上分享，一位30歲的病人有天晨勃一次持續2、3個小時，都無法消下來。（摘自YT醫師好辣）

男性早上「搭帳篷」現象純屬正常又健康，但是若腫脹時間超過正常值，可別因此自豪，誤認自己有「天生神力」。一名30歲男性下體異常腫脹，就算把開電腦打開「D槽」疏通仍無解，持續2天後才去求診。醫生一看發現是「陰莖異常勃起」，表示若再拖下去，恐面臨陰莖切除命運。

泌尿科醫師顧芳瑜在節目《醫師好辣》上分享，一位30歲的病人有天晨勃一次持續2、3個小時，都無法消下來。一開始還很自豪，但隨著持續時間拉長，他開始試著靠手淫解決，把D槽壓箱寶都拿出來看，仍遲遲消不了腫脹。男子後來更試盡各種方法，例如：沖冷水、敷冰塊、跑步等等，但最終都沒有效。

2天過去，試盡一切方式的男子才願意前往醫院求助。顧芳瑜表示，這其實是無關性能力，而是「陰莖異常勃起」，血管內不正常流動導致。當血液流進去後，卻流不出來，最好在48小時內要治療，「若超過三天，就是人生最後一次了」。

顧芳瑜指出，陰莖異常勃起若拖超過3天沒治療，很有可能會「黑掉」、「爛掉」，後果就嚴重了。而治療陰莖異常勃起的方式，就是直接到急診室內進行放血，確保血管內血液流動順暢即可。

(中時新聞網)