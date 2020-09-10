台南市新營區南光中學一年一度的「學子做十六」成年禮儀式，於10日下午舉行。（台南市南光中學提供／劉秀芬台南傳真）

「做十六歲」是台南府城百年特有傳統民俗，台南市新營區南光中學一年一度的「學子做十六」成年禮儀式，於10日下午舉行，新生依序通過「智慧門」、敲十六響鑼，象徵「登大人」。

南光成年禮活動已邁入第10年，校方將古禮賦予新意，設計此活動，藉以培養學子具有負責心、積極心及感恩心。

活動開始由歷史科王秀如老師介紹「做十六」的由來，讓學子認識在地民俗文化的內涵、宣讀成年誓言，接著在導師的祝福與帶領，新生依序通過「智慧門」。在校長洪丙丁、家長會多位代表及師長的見證與祝福下，參加學子正式邁入人生新里程。

參與此活動高一的學子們表示，「活動很有意義，覺得長大真好！充滿歡樂與希望」、「學校沒有舉辦做十六也不會覺得怎麼樣，可是參加此活動後，有了感動，人生變得不一樣，感謝學校的用心」。

而各班導師除寫下對學生的祝福與期許，恭喜學生邁向人生及學習生涯的新里程，活動過程頒發授證時亦期勉同學，已「成年人」需認知自已角色的轉變，要擁有承擔與負責的態度，並把握當下，腳踏實地。

(中時 )