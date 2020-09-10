樂天桃猿迎戰中信兄弟，兩隊都讓新洋投「開箱」登板，曼恩與雷艾斯表現都不俗，但可惜一個在首局失分、一個提前傷退，兩人都沒有勝投資格。此戰焦點在6局下半本壘攻防爭議，猿隊提出挑戰後主審改判陳家駒阻擋本壘，因此猿隊得分有效，之後朱育賢敲出3分炮逆轉，最後猿隊以5比4終止對戰兄弟4連敗，但這也讓改判得的1分顯得相當巨大。

曼恩在首局出現亂流，許基宏安打加上猿隊中外野手陳晨威失誤站上二壘，周思齊安打帶有1分打點，加上張志豪2分彈，兄弟首局就攻下3分領先。不過失分後曼恩回穩，尤其5局上半遇上無人出局、滿壘危機時，對兄弟連飆3K，今日主投5局雖失3分，不過三振功力一流，飆出10次三振。

雷艾斯則是150公里以上速球連發，控球也相當理想，一度連續解決猿隊前10名打者，但5局下半被朱育賢敲出三壘打後，突然腿部緊繃退場休息，僅投滿4局被敲2安、失1分，沒有拿到勝投資格。

不過此戰焦點放在6局下半，兄弟3比1領先， 1人出局後梁家榮敲安，二壘跑者陳俊秀趁機跑回本壘，第一時間主審判定出局，不過經猿隊提出電視輔助判決後，主審裁定兄弟捕手陳家駒阻擋，由於「觸殺封壘」，因此猿隊得分有效，追到2比3僅1分落後。

兄弟總教練丘昌榮相當不滿判決，上場抗議數分鐘，最後是兄弟教練陳江和上場才將丘昌榮拉下場，但丘總回到休息區後仍憤怒難平，罕見怒摔水瓶，出現情緒失控的舉動。

8局下半兄弟由吳俊偉接手，連被藍寅倫、陳俊秀敲安後，被朱育賢敲出3分打點全壘打，一棒逆轉成5比4領先，最後兄弟無法逆轉比數，猿隊本季拿下第16場1分差勝利，但也因為6局下半的改判爭議，讓這1分顯得相當巨大。

樂天桃猿洋投曼恩5局飆10K。（范揚光攝）

中信兄弟先發洋投雷艾斯150公里速球連發。（范揚光攝）

中信兄弟一壘首許基宏(右)多次上演美技守備。（范揚光攝）

(中時 )