據共同社報導，日本政府及執政自民黨相關人士10日透露，跨黨派親台議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）將派前首相森喜朗率領訪問團，來台灣參加19日舉行的前總統李登輝追思告別禮拜。森喜朗在8月也曾為弔唁李登輝攜日華懇幹部等訪台。

據相關人士透露，森喜朗等人18日將搭乘包機抵台，19日出席於新北市淡水真理大學大禮拜堂舉行的追思告別禮拜，計劃當天返回日本。由於日台之間沒有建立邦交，因此設想以非政府「特使」身分出席。

前總統李登輝於7月30日逝世。8月9日，森喜朗與日華懇會長古屋圭司和首相安倍晉三胞弟、自民黨眾議員岸信夫等一同赴台弔唁，還與總統蔡英文舉行了會談。當時森喜朗表示，自己目前正在接受洗腎治療，無法離開東京2天以上，因此趕在1天來回。

森喜朗也透露，8月之行原只想組個小團低調且祕密來訪，因消息走漏，最後決定組成跨黨派小組來弔唁。由他率團則是因為首相安倍在獲知李前總統辭世時，以迂迴方式明示暗示的要他來台。

據共同社報導，森喜朗8月訪台以PCR檢測等為條件，免除了作為新冠病毒對策的回國後兩周隔離，此次預計也將採用相同措施。

(中時 )