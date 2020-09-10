「館長」陳之漢在台中設立成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店，經過一波三折後，台中市都發局在10日下班前完成所有審查，通過成吉思汗健身中心台中旗艦店變更使用；都發局長黃文彬宣布，館長健身中心最快11日就可以開始營運。

成吉思汗健身俱樂部，原預計9月開始試營運！開幕前卻發生「館長」陳之漢在台北遭槍擊事件；健身中心仍照原定計畫籌辦開幕營運作業，台中市都發局日前審查變更使用施工圖，9月4日通過現場勘查，確認圖面變更與現場施工相符，並審查相關補充圖片與證照、契約等書面文件，確定通過使用變更審核作業。

都發局指出，成吉思汗健身中心台中旗艦店，8／28日變更設計施工完工後，申請變更使用施工竣工查驗；經過該中心委託的建築師兩度補充書面審查文件後，所有書面文件全數審核通過。

都發局表示，成吉思汗健身俱樂部屬於一般健身中心，非屬特許運動場域，核發變更使用執照後，最快11日就可以正式營運。很多館粉已迫不及待可快點去體驗。

(中時 )