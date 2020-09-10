連鎖超市全聯福利中心由於價格實惠，深受許多民眾喜愛，近期有網友分享，他在全聯架上看到一間百年老店的檸檬蛋糕，一個只要30元，底下也有不少愛好者跳出來直呼，「小時候好愛這個」。
原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上表示，全聯最近上架了寶泉檸檬餅（蛋糕），以前只能在百貨公司才看得到。這款寶泉的檸檬蛋糕在官網上10個一盒要價350元，平均一個要35元，然而，從原PO分享的照片上可見，全聯一個只要30元，足足便宜了5元。
寶泉檸檬餅是知名的台中百年伴手禮，貼文一出立刻引來許多愛好者，有人就透露，這在全聯其實並非常態性商品，只有在特殊節日上才有賣。
其他網友也紛紛稱讚，「孩子的阿嬤看到立馬買入，一直說這是老店的好吃」、「台中10大伴手禮不是叫假的」、「這個印象中吃過幾次很好吃，有些傳統麵包店也會賣」、「寶泉是老店，東西都蠻好吃的」。
但有人認為，「台中人表示：只吃一福堂的」、「超級甜阿…吃完感覺牙齒要蛀牙了」、「這餅起碼40幾年前就有了，第一次吃感覺怎麼有那麼好吃的餅，現在老了就覺得太甜」。
文章來源：臉書原文
(中時新聞網)
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