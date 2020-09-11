寶寶一歲以後「到底要怎麼挑選適合寶寶的銜接母乳配方奶？那些配方奶的成分較為接近母乳？乳糖跟蔗糖到底哪個才是好糖？」本文由馬韻如醫師替大家解惑，提供選擇銜接母乳配方奶的方法及注意事項。

寶寶從出生到2歲前，是奠定生長發育最關鍵的黃金時期，俗話說「吃好睡飽」正是生長階段寶寶最重要的兩件事！

WHO建議在六個月前以純母乳哺餵，但媽咪如果因奶水不足、回歸職場不易餵母乳、寶寶已經滿一歲等原因，可以搭配配方奶哺餵。此時許多媽咪會面臨的一個難題：銜接母乳的配方奶該怎麼挑選？奶粉糖量是否重要？種種問題讓人搞不清楚。

本次編輯整理了挑選銜接母乳配方奶的重點，以及馬韻如醫生的建議，幫助媽媽選擇最適合寶寶的配方奶，給寶寶充足的營養！

應如何選擇銜接母乳配方奶成分？醫師建議4點原則

若非必要換奶，WHO建議母乳最好能哺餵到2歲，因為母乳中含有許多為寶寶量身打造的活性因子，絕對是新生兒最好的營養來源！寶寶滿一歲或斷奶後想開始搭配銜接母乳的配方奶粉，馬醫師分享挑選配方奶時，配方奶成分應盡可能銜接母乳成分，馬醫師並提出4點原則供爸媽參考：

(1) 配方奶是否為知名大廠？

奶粉廠商琳瑯滿目，盡可能選擇大品牌，除了品質、資訊相對清楚有保障以外，產品選擇也比較完整。

(2) 配方奶成分是否接近母乳？

因配方奶是作為寶寶一歲以後無法全母乳哺餵的銜接，寶寶仍在發育階段，應選擇成分接近母乳活性因子的配方奶，像是gsMO、sn-2PA、乳糖等，才能營養供給不間斷。

(3) 配方奶醣類來源是否為乳糖，且不另添加蔗糖？

銜接母乳的配方奶含糖量與甜度是否很重要？又如何辨別配方奶中的好糖？根據國際食品法典委員會Codex建議：「乳糖為一至三歲孩子最優質的碳水化合物選擇」，所以馬醫師建議，父母應選擇使用乳糖而非添加蔗糖的配方奶，才能銜接母乳重要營養成分。且母乳中醣類其中有 90% 是乳糖，而乳醣也是母乳裡除了水分含量最多的成分，選對醣類來源對寶寶健康才有益。

(4) 配方奶是否適合寶寶？

每一個寶寶身體狀況不同，因此若寶寶試喝配方奶一到兩星期發生不適應，建議可以和醫生討論後，再調整配方奶。

馬醫師建議，挑選配方奶應要全面貼近母乳成分，母乳由三大核心成分組成：脂質、蛋白質、醣類。首先是脂質，母乳中獨特的脂肪分子結構像是gsMO、sn-2PA對於寶寶的消化道機能有著重要影響，能幫助寶寶營養吸收、便便順暢；蛋白質則能提供寶寶在生長過程中所需要的胺基酸；最後，扮演著提供寶寶發育成長的主要能量來源，就是醣類！

▲馬韻如醫師建議：配方奶建議選擇含乳糖成分，較接近母乳所含醣類，更對寶寶健康好處多！

延續母乳保護！理念源自母乳

啟賦3成分由母乳三大核心組成：脂質gsMO、醣類乳糖、蛋白質

正因理解母乳珍貴的營養，啟賦3的理念以母乳三大核心成分為主：脂質、醣類、蛋白質，為的正是能透過精心設計的成長配方來延續母乳保護，不間斷提供寶寶成長所需營養。

除了乳糖以外，啟賦3裡的脂質更是母乳活性因子中的重要角色gsMO和sn-2PA，研究發現母乳中這個活性因子gsMO能夠幫助寶寶維持消化道機能，提升保護力！而sn-2PA則能幫助寶寶排便順暢，好消化吸收。

銜接母乳成長配方首選！醫師選用啟賦3：讓寶寶吃好睡飽，爸媽安心

馬醫師說：「不論詢問哪位醫師，都會建議要選以母乳成分作為配方成分核心的成長配方。」作為父母，曾經選用啟賦3的馬醫師和編輯分享以下心得。

「許多爸媽在挑選配方食品時，第一個先看甜度和含糖量」馬韻如醫師說：「但是首要重點不在於成長配方中的含糖量或甜度，由於配方食品仍是提供寶寶生長能量的重要來源，因此挑選時最重要的是確保所有成分，都能最貼近母乳，才是對寶寶最好的選擇。」

馬醫師說：以前寶寶會有排便不順的困擾，因此特別注重成長配方是否有幫助維持消化道機能、好吸收的成分，發現啟賦3是市面上非常注重銜接母乳成分的成長配方。「除了含有乳糖，更把gsMO、sn-2PA等母乳活性因子一併囊括，讓專業醫師也能放心。換了啟賦3後，寶寶嗯嗯順暢度進步很多，睡眠品質也比較好。」

母乳是寶寶的健康泉源，別輕言放棄！讓乳糖為寶寶發育助入滿滿能量

「乳糖其實才是適合寶寶的配方奶醣類來源！」馬韻如醫師說：因為乳糖非常容易被吸收消化，在體內分解成半乳糖，穩定性極佳、對於需要更多能量的寶寶生長貢獻良多！

「很多媽媽只記得配方奶中的糖分很重要，卻忘記要選出對的好糖！」馬醫師叮嚀：「挑選配方奶的糖類成分，還是要選擇母乳中重要成分的乳糖，才能讓寶寶頭好壯壯喝的健康！」

最後馬醫師也提醒家長，不要輕言放棄母乳，因母乳裡的營養成分仍是寶寶生長的最佳泉源；但若真的哺餵不順，挑選成長配方時切記拋開錯誤的糖分、含糖量迷思，將重點放在選對好糖「乳糖」。

同時，家長盡可能選擇以母乳成分為主的成長配方，才能延續母乳保護，讓寶寶喝進健康，搭配良好作息與睡眠，讓寶寶健康長大！

馬韻如醫師

大安婦幼醫院 小兒科 主治醫師

★經歷/

成大醫院小兒科住院醫師/總醫師

成大醫院研究員

成大醫院斗六分院小兒科專任主治醫師

(中時新聞網)