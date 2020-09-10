可以看到畢業旅行的行程表中，每一天都有遊樂園。(圖擷取自爆廢公社二館)

畢業旅行是許多人學生時期的美好回憶。日前有一名爸爸貼出孩子的畢旅行程，上面寫著3天2夜去的地點都離不開「遊樂園」共4380元，讓他苦惱價格是否太貴。沒想到其他網友都說，「便宜阿！我也想跟！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出小孩必夜旅行的行程表，3天2夜的行程中天天都有遊樂園。只見上頭寫著，第一天先去劍湖山，第二天到九族文化村，最後一天則前往麗寶樂園。而整趟包含吃住共4380元，讓原PO困惑，「覺得是貴還是便宜？該參加嗎？」不過這超嗨的遊樂園行程讓許多爸媽直呼，「不貴啊！光遊樂園門票就佔1/3了吧！」

而中天新聞也採訪到旅行業者李小姐，她表示這價位很值得，光3個遊樂園的門票粗估就2千多，加上飲食和住宿，幾乎可以說是「成本價。」而旅遊作家943也說這價錢以一般行情來說算是平價了。其他民眾也表示，「孩子安全、開心就好，這價格不貴。」

貼文發出後網友多數認為，孩子的珍貴回憶無價，「以後的回憶就不只4千多，一生真的只有一次，讓他去吧！」、「真心覺得價錢不要看，重點那是孩子的回憶」、「一生的回憶參加！」，也有網友曝經歷，「便宜啊，我家小孩的5千多」、「我高中畢旅6000元」、「去！我畢旅去高雄義大、南投妖怪村，5000多元，一樣三天。」

一名家長最近在臉書社團po出家中小孩子畢業旅行的家長同意書，詢問網友「該參加嗎？」，因行程表三天兩夜都只去遊樂園，一趟下來要價4380元，讓他有點猶豫到底該不該讓孩子去。(影片來源中天新聞Youtube頻道)

(中時新聞網)