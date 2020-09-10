國發會公布前瞻計畫2.0基礎建設預算規劃，軌道政策大轉彎，預算被大砍半。前瞻預算急踩剎車，引發全台熱議，而過去對前瞻計畫就相當有意見的台北市長柯文哲對於政府的這個決定相當憤怒，轟政府當初笑他不懂前瞻，如今這樣搞，對得起自己的良心嗎？

柯文哲在臉書上表示，他常常會問自己和市府團隊一個問題，「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代」？每筆預算在執行前，我會再次告誡：「汝心安則為之」。

柯文哲認為，每一個有權力做決策的人，一定要去思考：從五十年後再回頭看今日的自己，這個時候決定花下去的每一筆錢，對不對得起人民、對不對得起自己的良心。

而前瞻計畫一開始八年編了8800億，主打下一代需要的基礎建設，包括綠能、數位、水環境、軌道以及城鄉五大建設，高達8千多億的特別預算，總統府、行政院、到國發會多次宣稱規劃完整，會強化地方基礎建設、帶動民間投資，帶來超過1兆7777億、也就是兩倍產值。事到如今，柯文哲想問，怎麼才四年，「前瞻」就「不前瞻」了呢？

瞻前也要顧後。2017年柯文哲就質疑前瞻預算編列草率、審查不嚴謹、無視重大工程在執行面可能遇到的問題，今年七月，他再質疑前瞻預算的執行率過低，完全沒有把有限的公共資源，妥適分配，中央每次強力回擊，笑柯文哲不懂；如今急踩煞車，說轉彎就轉彎，難道又是因爲時空環境背景不同嗎？

(中時新聞網)