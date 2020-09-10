距離美國總統大選不到兩個月，全球基金經理人審慎評估現任總統川普連任，或是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）入主白宮的潛在風險與機會，以及哪些產業將受益或受害。

英國投資公司協會（AIC）訪查倫敦基金經理人意見，談論有關美國大選對其投資組合的影響，以及操盤手對美股後市的看法。

近期越來越多民調結果顯示，拜登贏得選戰的可能性較大，不過近幾周川普逐漸拉近與拜登的差距。

拜登打算將企業稅率從目前的21％調高到28％，扭轉共和黨2017的企業減稅措施。AIC訪查的基金經理人認為，調高企業稅將不利美股走勢，但拜登勝選也不全然是利空。

木星美國小型股基金經理人西鐸斯（Robert Siddles）指出，民主黨獲勝應該會讓投資人緊張，較高的企業稅和較嚴格的勞工規範，將影響企業獲利。不過民主黨政府打算大舉開支，至少短期有益經濟。

北美收益信託經理人拉達諾（Fran Radano）表示，現階段民主黨預料贏得選戰，但民主黨能否掌控參議院對推動議案至關重要。若拜登入主白宮和民主黨握有參院，預料企業和富人的稅務負擔將加重，亦有可能對金融、能源和電力產業多加規範。

不過拉達諾補充表示，拜登勝選將降低全球貿易和移民的不確定性，這兩項是確保長期經濟穩健的重要因素。

至於美股的主要風險，管理馬丁可利全球投資組合信託的歐斯馬尼（Zehrid Osmani）表示，交通和休旅等產業面臨高度不確定性，而房地產業也因商辦使用率萎縮面臨風險。

歐斯馬尼指出，企業和家庭皆有可能面臨稅率上調風險，可能衝擊經濟活動。我們已經調升投資組合內所有企業的稅金支出預測。

(工商 )