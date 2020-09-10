因新冠肺炎疫情，影響品牌商鞋子銷售，導致訂單縮減及影響生產效率，寶成（9904）10日公布自結8月合併營收186.12億元、月減4.1％、年減28.84％，僅高於今年2月128.62億元，創今年來單月合併營收次低；累計今年前8月合併營收為1,608.84億元、年減22.96％。

同樣地，豐泰（9910）10日則公布自結8月獲利，自結8月合併營業利益6.81億元，稅後盈餘5.55億元，EPS0.63元，低於去年同期0.98元。豐泰累計今年前八月合併營業利益42.62億元，稅後淨利31.3億元、年減28.81％，EPS3.55元，低於去年同期5.98元。

寶成持股51.11％的裕元工業，自結8月營收6.26億美元，折合約新台幣185.47億元、月減4.3％、年減25.5％，除通路業務營收表現年減外，疫情亦對鞋類製造業務的訂單與生產效率造成衝擊；累計今年前8月營收53.7億美元、年減20％。

另由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結8月營收人民幣20.71億元，折合約2.95億美元，月增2.9％、年減7.2％；累計今年前八月營收為人民幣158.23億元，折合22.52億美元、年減10.1％。

豐泰因8月及今年前八月成品鞋出貨量雙雙年減的緣故，自結8月合併營收58.11億元、年減15.56％，累計今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。

豐泰公布8月成品鞋銷售量916萬雙，月增9.9％、年減15.1％，使得8月合併營收58.11億元、年減15.56％。豐泰累計今年前八月成品鞋銷售量達7,137萬雙、年減11.3％，使得今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。

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