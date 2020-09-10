印度政府消息人士透露，從7日雙方相互鳴槍警告之後，駐紮在中印邊境的中方實控線附近的解放軍，開始每天在實控線內練習射擊，沿著實控線附近的印度部隊經常能聽到中方實控線方向傳來的槍聲。印媒認為，這似乎是刻意給印度部隊製造心理壓力，但如果槍聲造成彼此的誤判，可能就成為引爆雙方軍事衝突的導火線。

《環球時報》引述《今日印度》報導，解放軍在中印邊境的大陸一側進行練習，而在實際控制線（LAC）沿線的許多地方都能聽到解放軍的槍聲，「槍聲的覆蓋範圍從拉達克一直延伸到阿魯納恰爾邦（中國藏南，被印度非法占控）」。報導推測，陸方似乎是要給部署在實控線附近的印度軍隊製造心理壓力。

印方消息人士稱，印度軍隊加強了在熱贊和熱欽山口附近「佔領陣地」的防禦，並警告大陸駐軍，如果試圖破壞印度的防禦，將會「造成後果」。

報導說，在昨日舉行的旅級指揮官會談中，印方還談到了解放軍在靠近印度陣地部署時攜帶「彎刀和長矛」的問題。印媒也引述消息人士稱，解放軍已經在邊境附近部署了近5萬名士兵以及重型坦克和火炮。

報導表示，大陸和印度軍隊的指揮官周三在楚舒勒東部會晤，並通過熱線電話交換資訊，商討如何阻止邊境緊張局勢進一步升級。印方消息人士稱，列城東部的局勢仍然緊張，大約有30-40名中國人民解放軍士兵在熱贊山脊線的一個印度哨所附近堅守陣地。

(中時新聞網)