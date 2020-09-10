店家為了防小偷，無所不用其極，堪稱創意腦力激盪，日本一間中古車展示場，在門口貼出警告標語，表示在這裡偷東西的人，被逮捕後都莫名死掉了，暗示偷東西就會失去性命，有趣的是標語相當有用，中古車展示場15年以來零失竊。

車場警語嚇跑小偷(圖片取自/@hevn18_eli Twitter)

日本網友在位於東京的一處中古車展示場，發現非常特別的告示牌，板子上有一部分，是用顯眼的紅字、以及加重提醒的星號註明，牌子上寫「凡是在這個展示車偷竊被捕的小偷，最後都會因為不明原因死亡」，像是詛咒般警語，讓網友不禁讚嘆「好厲害的看板，是在表示偷東西就會被殺嗎」？

設置此警告標語的是《坂本自動車工業》，所屬旗下的瑞江中古車展示場，社長坂本潤之介受訪時表示，因為最近頻繁出現偷竊事件，才想出這標語嚇阻小偷，社長也自曝「並沒有偷竊就會莫名死掉」的詛咒，不過這個牌子意外起作用，中古車場設立15年，只有瑞江展示場從沒發生過失竊事件。

社長笑說，很多顧客對這警語的反應是「很有趣」，當然也有顧客信以為真，害怕的社長「犯人真的死了嗎」？社長也「將錯就錯」開玩笑回答，「雖然不清楚是怎樣，但也可能真的死了，畢竟是偷東西的壞人嘛」。

(中時新聞網)