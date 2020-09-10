位於希臘列士波斯島（Lesbos）上的歐洲最大摩利亞（Moria）難民營，8日晚間因大火付之一炬，1萬3千名超收的非法移民，頓時失去棲身之地，連續2天被迫在道路，田野間和停車場就地睡覺休息，約4百名無大人陪伴的兒童，已被飛機載往希臘本土。

難民營遭燒毀後，難民被迫在道路，田野間和停車場就地睡覺休息。(美聯社)

希臘政府10日宣布，派出3艘船協助安置難民，其中1艘為渡輪，另2艘為海軍船隻，3船約可暫時收容2千人。政府也正在協調，在摩利亞難民營附近地區，提供緊急居住場所。

移民部長米塔拉契表示，難民營近來情勢緊張，因為上周1人確診新冠肺炎後，當局決定對該營採取15天隔離措施。截至10日，確診的35人中，有8人已被隔離。

法國總統馬克洪10日也表態，該國與德國都願意協助收容安置難民，「我希望能盡量包括更多歐洲國家加入…一起歡迎難民，尤其未成年者，一切端看希臘政府的要求而定。」馬克洪說，歐洲各國的回應計畫，最快「幾小時內就會定案」。7個南歐國家（包括法、義、西、葡等）組成的南歐七國峰會（Med7），10日晚間將在法國科西嘉島召開。

德國外長馬斯則在推特發文指出，摩利亞發生的事為人道災難，「歐盟執委會以及其他願意幫忙的歐盟國家，必須盡快表態，說明他們挺希臘。」

(中時 )