協會盃全國成棒年度大賽開打第2天，台中成棒隊今天在桃園青埔棒球場面對台灣運彩（輔仁大學），職棒退役投手林克謙登板先發，但球隊直到9局上才靠著李昱德揮出2分打點致勝安打，終場台中成棒隊以8：6逆轉勝出。

為了在單淘汰的協會盃拚首勝，台中成棒隊推林克謙先發，是他今年回到業餘後首度在正式比賽登板，前2局沒有失分，第3局受隊友失誤影響，讓台灣運彩將比數追成1：1，儘管台中成棒隊在4局上搶下2分超前比數，但林克謙持續失分。

林克謙共投4.1局，被擊出7支安打，有2次四壞球保送，失6分（5分自責分），投到5局下因背部舊傷復發退場，之後台中成棒隊依序換上謝睿鴻、林浩瑋、楊尊凱及吳逸平登板，都沒再失分。

台中成棒隊打線則在7局上展開反攻，靠潘俊宇的二壘打送回2分，將比數追成1分差，第8局獲得3次四壞球保送，但留下滿壘殘壘，9局上再因安打和保送取得滿壘機會，靠觸身球搶下追平分，李昱德隨後補上安打送回2分，打下勝利打點，助球隊逆轉勝。

台中台壽保隊去年在協會盃奪下隊史首冠，但球隊在年底解散，今年重組新球隊台中成棒隊，球員陣容仍以原台壽保隊班底為主。然而今年台中成棒隊在協會盃首役就陷入苦戰，賽後總教練張家浩也直言：「贏的很不好看。」

台中成棒隊今天單場敲9安比對手少1支，全場留下10個殘壘，守備上則出現3次失誤。張家浩指出，球員可能太久沒有正式比賽，動作和心理都比較僵硬，在領先和落後時的心態落差很大，打擊和守備都沒發揮出應有水準，這也是球隊接下來需要再調整的地方。

對於林克謙在業餘首戰的表現，張家浩表示：「因為這是單敗淘汰的比賽，希望用有經驗的投手來搶第1勝，他的表現算及格，但比賽的感覺還沒抓回來，如果不是失誤和隱形失誤影響，其實他的失分不多，他也有用他臨場的經驗來把比賽拉回來。」

林克謙指出，相隔10個多月再登板，整體感覺還可以，「畢竟業餘和職業的打者不同，業餘打者攻擊慾望比較強，差不多的球就攻擊了，也都能打出安打，下次自己可能要在配球上多做點變化。」而投到第5局不慎讓舊傷復發提前退場，他也懊惱表示：「準備了這麼久，很不應該。」

台中成棒隊險勝台灣運彩。（中華棒協提供）

(中時 )