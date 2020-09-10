前高雄市長韓國瑜未來動向，深受矚目。有人建議他參選國民黨主席或是2022台北市長。YouTuber在網路發起票選「您覺得韓國瑜的下一步？」截稿為止，有9700多人投票，居然高達56%的網友都認為，韓國瑜會選2024總統。另外 31%的網友認為他會參選國民黨主席 。

YouTuber「Bit King比特王出任務」在網路進行票選「您覺得韓國瑜的下一步？」截稿為止，約有9700多人投票，56%的網友認為，韓國瑜會選2024總統、選黨主席有31%、選台北市長5%、桃園市長5%、苗栗市長3%。

網友大都認為，韓總現在多休息，先養精蓄銳比較好，儲存更多的正能量蓄勢待發，免得又被黨內背骨仔扯後腿。下一步由他自己決定，不用幫他找位置，但他做什麼決定都力挺到底。

也有網友表示，「我都不要這些選項，罷免才幾個月，討厭韓國瑜可還沒結束，還是再等等吧，讓民進黨繼續自爆，爆到大部分人都不滿了，韓要出來再說，現在就是沉潛、沉默。」、「以上皆非，韓總現在過得挺好吧，應該暫時不會碰骯髒政治，除非那些民眾以後有醒來，雖然機會很渺茫，但還是希望韓總到時候可以考慮一下復出。」 、「什麼都不選好，陪陪老婆孩子，何必再上去收拾爛攤子。」

(中時新聞網)