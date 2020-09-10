台灣電力今天在協會盃全國成棒年度大賽首戰對上大同技術學院，蔡智榆開轟貢獻5分打點，助球隊前兩局就灌進11分，全場共動用7名投手輪番上場調整，野手則是全員亮相，最終台電打完7局提前結束比賽，以11：0擊退對手。

台電一開賽就掌握對方投手控球不穩，連續兩棒選到保送後，陳偉志安打送回第1分，李育全的滾地球也帶有打點，蔡智榆接著揮出2分全壘打，台電首局就打下4：0領先。

2局上台電因對手連續失誤和保送再添分數，蔡智榆在滿壘時補上清壘二壘打拉開差距，廖俊凱再敲三壘打追加2分，並靠陳聖賢二壘打跑回分數，台電單局猛攻11人次進帳7分，將比數擴大為11分差，並一路領先至終場。

台電總教練鄭竣哲指出，前兩局就打了11分，所以也安排投手各投1局上場適應，野手則是全部下場，為後續的賽事調整，由於先前南部常下雨，導致練球受影響，球隊打擊還未達到最佳狀況，因此希望藉由這幾天持續調整。

此戰台電7名投手合計被敲出4支安打、送出11次三振，其中球隊21歲新血巴青少第2局登板，面對3名打者都飆三振。從大學隊進入社會隊，他坦言有些壓力，但也笑說，好在協會盃首戰就有「稍微不錯」的表現。

18歲潛力強投張弘稜也在此戰小試身手，中繼1局，被敲1支安打，投出1次三振，另有2次四壞球保送，最快球速達148公里，談到自己的狀況，他坦言還在適應青埔球場的投手丘。鄭竣哲認為，張弘稜的質不錯，但控球還要加油，畢竟成棒和高中還是不一樣。

張弘稜高中畢業後隨台電練球，為挑戰旅外夢持續磨練，從青棒進入成棒，他提到：「現在比較敢丟，但控球還要加強。」與台電學長們相處、學習，也讓他在丟球時有更多想法，「學長他們是用經驗在投球，我們很多是用天份，對決打者時應該要更有策略一點。」

台電18歲投手張弘稜。（中華棒協提供）

(中時 )