韓國總統文在寅10日召開緊急經濟會議表示，為了減緩疫情帶來的經濟衝擊，政府準備追加7.8兆韓元（66億美元）預算，此為今年以來第四次。其中，3.2兆韓元將以現金形式發放給小型商家，1.4兆韓元支持失業人士，而13歲以上公民則可獲得手機帳單補助。

(工商 )