韓擬第四次追加預算 規模7.8兆韓元 23:042020/09/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統文在寅10日召開緊急經濟會議表示，為了減緩疫情帶來的經濟衝擊，政府準備追加7.8兆韓元（66億美元）預算，此為今年以來第四次。其中，3.2兆韓元將以現金形式發放給小型商家，1.4兆韓元支持失業人士，而13歲以上公民則可獲得手機帳單補助。 (工商 ) #韓國總統 #文在寅 #追加預算 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊 唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》延期播出 21:192020/09/10 生活 防陸製口罩混充 MIT鋼印17日上路 17:072020/09/10 生活 臺日韓交易所首長 線上會談 04:102020/09/10 證券．權證 《國際金融》Kakao Games股票首演 發行價兩倍開場 09:432020/09/10 財經 母胎單身男星劇中狂撩 竟被發現女主角原型是編劇 13:292020/09/10 娛樂 韓國22歲女偶像欲跳橋自殺 哭訴「被隊員孤立」 11:482020/09/10 娛樂 傳陳其邁市府喊卡 韓國瑜這個政策又「復活」了 17:192020/09/10 政治 養子擅自提領榮民遺產 無收養關係遭吿偽造文書 00:002020/09/11 社會 雀巢推韓國進口杯裝咖啡 用舌尖偽出國 12:032020/09/10 旅遊 金與正傳「被消失」 專家曝：若10月仍沒出現代表出事了 12:132020/09/10 國際 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 美制裁華為 台日韓痛失8千億 - 財經焦點 - 中國時報 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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