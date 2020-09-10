美國商品期貨交易委員會（CFTC）專家小組9日發布報告警告，全球氣候變遷影響深遠，足以對金融體系帶來混亂並干擾美國經濟運作，呼籲主管機關及早採取行動因應。
報告認為，氣候變遷不僅導致野火、乾旱機率攀升、海平面升高，同時也會對於金融體系帶來系統性風險。但金融市場並未準確估算氣候變遷造成的實質傷害風險，也沒有考量到能源轉型成本。
CFTC主席塔爾伯特（Heath Tarbert）提醒，綠色經濟的過渡期可能出現「轉型風險」，而這對於美國金融體系帶來的傷害，並不亞於氣候變遷的實際影響。他表示：「轉型行動太快、太早，與做得太慢太少的結果一樣混亂。」
該報告最後列出53項建議因應氣候變遷風險，包括美國應制定公平有效的碳價格、要求企業揭露碳排放數據、強制銀行進行氣候壓力測試等。
此報告由CFTC氣候變遷諮詢小組公布，此組織由民主黨委員賓漢（Rostin Behnam）召集成立，成員涵蓋銀行人士、環保團體、投資人與石油公司代表。
(工商 )
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