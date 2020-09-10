摩根士丹利證券指出，全球對頻寬需求無限大，持續驅動資料中心、電信硬體設備升級，近期因庫存暫時面臨調整造成股價回檔，反而是買進的絕佳時機，最新看好智邦（2345）為相關供應鏈投資首選，初評「優於大盤」、賦予280元推測合理股價。

摩根士丹利證券出動電子下游研究團隊，台灣區研究部主管施曉娟、科技產業分析師蔡昀宸攜手，深度剖析頻寬升級大趨勢，將帶動資料中心與電信硬體多年商機成長性。

受到在家工作、在家學習，以及高畫質影片需求推動，頻寬升級已是大勢所趨，不論是在數據通信（400G交換機）或電信（5G）市場，傳輸速度持續提升都值得期待，二者之中，將以數據通信領域成長速度更快，至2023年前，每年成長性介於21～24％之間，表現凌駕電信區塊。

鑒於巨型企業持續關注降低成本，大摩研判，白牌交換機的滲透率是結構性趨勢，在大中華供應鏈中，智邦有七成營收來自白牌交換機，無庸置疑位居領導地位，考量智邦技術know-how扎實，與美系巨型企業關係緊密，在接下來的400G產品升級循環中，占得先機。

外資估計，數據通信交換機是智邦未來三年營收成長的主力引擎，至2023年，將繳出32％的年複合成長率，營收貢獻比重上看58％，反映在獲利上，智邦即將走出2020年的停滯期，2021年每股純益達11.52元、年增近三成，2022年再增加為14.26元。

(工商 )