權值王台積電不讓市場失望，趁華為禁令生效前大舉出貨，8月合併營收繳出歷史新高成績單。美系外資分析師認為，市場普遍預期台積電8月業績走強，台積電實際營運表現更超越預期，是股價正面激勵因素，惟要留意逢高獲利了結賣壓。

受制於美方祭出禁令，華為、海思半導體第三季趕在禁令生效前向供應鏈搶拉貨，台積電8月營收表現絕佳，大致不脫外資圈的沙盤推演。

摩根大通證券科技產業研究部門主管哈戈谷（Gokul Hariharan）力挺台積電，並指出，除了一些被華為影響的特定狀況如：聯發科5奈米製程訂單遞延、聯詠OLED訂單縮減外，並沒有看到整體半導體產業鏈有任何庫存調整跡象，短期需求相當健康。

小摩估計，依靠蘋果5奈米製程訂單量產，以及超微（AMD）、Nvidia強勁動能，足可彌補失去華為加持的損失，將使台積電第四季營運與第三季持平。

放眼後市，摩根大通最新發現，英特爾目正處在把5奈米製程CPU專案送交台積電製造的過程中，有可能在2022年上半年進入量產，這足足比市場預期提前了6～12個月。哈戈谷說明，雖然在眼前這個時間點上，尚不清楚英特爾與台積電是否針對5奈米與未來更先進製程，做出任何大規模產能協議，但可以肯定的是，雙邊合作可望提前落實，確實是振奮人心的第一步。

此外，英特爾2021年時，每個月還將包下台積電7、6奈米製程約5,000～7,000片晶圓產能，生產Xe架構GPU與晶片組。

(工商 )