美國陸軍合約司令部，已授予貝爾-德士隆集團(Bell Textron Inc)一份「多年生產協議」，主要是研發「未來攻擊偵察機」(FARA)，這意味著貝爾360「勇者」( Invictus)的計劃案，也得到美國陸軍的階段性認可。

防衛部落格(Defense Blog)報導，星期二，美國國防部授與貝爾德士隆集團一紙超過1,350萬美元的合約，用於設計、研究、分析、測試、集成和製造未來攻擊偵察機（FARA），及其改良款式的子系統和系統成熟度。該合約的完成日期為2025年9月7日，必須在那一天之前交出原型機。

Versatile. Lethal. Sustainable. Bell 360 Invictus.

貝爾的競爭對手賽考斯基(Sikorsky)，在上個月，也得到同樣的合約，這是美國陸軍的測評方式，兩家公司分別交出自己的實體機種，以進行性能評估。

美國陸軍在2016年，因預算不足的原因將OH-58 奇歐瓦戰士(Kiowa Warrior)給全數退役，結果後來的實戰經驗卻發現，這樣性能的戰搜直升機仍然相當重要，所以再次啟動了FARA計畫。

美國陸軍表示FARA能夠具有快速的飛行速度，並具有先進的武裝，以對抗各種威脅並援護同伴。FARA的速度要求是極速達到200節，也就是370公里。

(中時新聞網)