基隆市一名石姓男子在飲酒後，請自己的女友騎車載他回家，但不知是女友太久沒騎車，還是天色太暗，途中女友一度騎車不穩，而坐在後座的石男則體貼的伸長雙手越過女友，握住機車油門把手環抱著騎車，路人見狀還以為是貼心舉止，但兩人不幸遇到警察攔檢，並表示已觸法。對此，基隆地方法院審理認定石男犯行，判刑2個月，易科罰金6萬元，但審酌石男無前科，並已悔悟，因此宣告緩刑2年。

判決書指出，石男於7月24日晚間至暖暖區碇內街找友人飲酒談天，一路喝到隔日凌晨3點多，當他欲返家時，因自知有喝酒，因此聯繫女友騎車接送，但當騎車載石男騎到南榮路、愛三路口時，因為女友騎車不太穩，石男貼心地認為為安全起見，便將雙手自女友身後往前伸，握住了機車的把手，並騎了200多公尺直到在愛三路98巷口遭警方攔檢。

據了解，當員警發現石男身上有酒味，經實施酒測後，發現酒精濃度值達到每公升0.25毫克，便帶回偵詢後，並依共公危險罪嫌送辦，基隆地檢署檢察官偵結認定犯行，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

對此，法院表示，石男在警詢及檢察官偵訊時，態度皆十分坦承，所述也與女友證述情節相符，並且有舉發違反道路交通管理事件通知單、酒精測定紀錄表、蒐證照片、保管單等物證，因而認定犯行，且審酌石男犯後坦承犯行，具悔改之意及無前科等情狀，最後處以有期徒刑2個月，並可易科罰金6萬元、緩刑2年。

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(中時 )